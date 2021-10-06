KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklıkla su seviyesi azaldı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklıkla su seviyesi azaldı. Suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekilen gölün zemininde çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacalar ile Yapalı köyleri arasındaki, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan 2001 yılı yapımı Karacalar Barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı. Baraj gölünün suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Daha önce suyun yakınında bulunan Yapalı köyü ile sulu zemin arasında ise 1 kilometrelik fark oluştu. Gölün zeminindeki çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmını çevre köylüler tarım arazisi olarak kullanmaya başladı. Barajın ilk yapıldığı yıllardaki doluluk oranı ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de net şekilde yansıdı.

'SUYUN YENİDEN TOPLANMASI ZAMAN ALACAK'

Yapalı köyünde yaşayan Mehmet Ece, "Buranın eski halinde su seviyesi çok yüksekti. Düzensiz sulama ve kuraklıkla beraber buranın su oranı çok düştü. Biz köylüler olarak da tarım yapmakta zorlanıyoruz. Burada eskiden balık tutardık. Evlerimizin altına kadar su gelirdi. 5 yıl öncesine kadar çok fazla su vardı. Baharözü köyüne kadar da su toplanıyordu. Şu anda köyümüzden itibaren yaklaşık 1 kilometrelik alanda su çekildi. Hem biz hem de diğer köylerdeki sulama yapan köylüler olarak endişeliyiz. Artık bu suyun yeniden toplanması da zaman alacak" diye konuştu.

Suların çekilmesiyle kuruyan ve eskiden de tarım alanı olan yerleri çiftçilerin yeniden değerlendirmeye başladığını anlatan Ece, "Buralar eskiden de tarla olduğu için tekrardan sürüldü. Çiftçiler suyun altından yeniden çıkan yerleri sürüp ekmeye başladı" diyerek, kış aylarında yağışların yeniden mevsim normallerine dönmesini beklediklerini ifade etti.

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Kubilay Aka Pınar Deniz Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KARACALAR BARAJI'NIN SUYU 300 METRE ÇEKİLDİ, ZEMİN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:58:08. #1.11#