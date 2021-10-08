Karacabey'de Canbolu Deresi şehre yakışır hale geliyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediyesi'nin kentin hem altyapı hem de üstyapısını daha modern hale getirilmesine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi'nin Devlet Su İşleri ile birlikte başlattığı Canbolu Deresinin ıslah çalışmalarını önceki gün yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Özkan, öncelikle sel taşkınlarını önlemek amacıyla bu çalışmanın yapıldığını, buna ilaveten şehrin girişine yakışır bir görünümün de sergileneceğini ifade etti.

Taşkınların etkisini azaltmak hedefleniyor

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Canbolu Deresi, Karacabey'in girişinde önemli bir konumda. Bazı dönemler yaşanılan taşkınlar ile vatandaşlarımız bu durumdan olumsuz etkilenebiliyordu. Bizler de bu etkiyi en aza indirmek için DSİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Günlerdir de saha çalışmaları sürüyor. Bu dere, ıslah çalışması ile ilçemizin girişine ayrı bir görünüm katacak. İleride planlanan rekreasyon çalışmaları da bu çalışmaya dahil olacak. Tabii burada önceliğimiz, taşkınların etkisini en aza indirmek. Ama devamında da bu yerlerde yapılacak çalışmalarla hem şehrin görünümüne katkı sağlarken hem de sosyal anlamda kullanıma sunmayı planlıyoruz" dedi.

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