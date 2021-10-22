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Karacabey Belediyesi'nde kadının gücü

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Karacabey Belediyesi'nde kadının gücü

Karacabey Belediyesi'nde meclis üyeliği görevini başarıyla yürüten Hatice Kılıç, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Başkan Özkan yaptığı açıklamada, " Karacabey'in kadınlara verdiği önemi geçmişte de görebiliriz. Bursa'da ilk kadın belediye başkanı olan Şükran Yemişçioğlu'nu bu noktada anmak istiyorum. Bizler de belediyede çalışmalarımızda kadının gücünü her alanda kullanmaktan yana olduk. Uzun dönemdir Kadın Başkan Yardımcımız ile çalışıyoruz ve yönetimin her kademesinde kadın çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. 3 Başkan Yardımcımızın 2'si kadın. Kadınlara verdiğimiz önemi sözde değil özde yaşıyoruz ve yönetim kadrolarımıza aksettiriyoruz. Bu anlamda Sn. Hatice Kılıç'a da yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hatice Kılıç kimdir?

Karacabey Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Hatice Kılıç, AK Parti Karacabey Belediyesi Meclis Üyeliği görevini 2014 yılından bu yana yürütmekteydi.

Ayrıca Bütçe, Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği, Denetim, Avrupa Birliği Projeleri Değerlendirme komisyonlarında da görev alan Kılıç, aynı zamanda eski bir eğitimci.

Evli ve 3 çocuğu olan Kılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediye Birliği üyeliği görevlerinde de yer aldı.

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