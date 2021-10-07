Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül - Haberler
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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ödül

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından "Modüler Kompresif Servikal Vertebral Plak" başlıklı çalışmalarıyla Türk Nöroşirürji Derneği Patent-Faydalı Model ödülüne layık görüldü.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından "Modüler Kompresif Servikal Vertebral Plak" başlıklı çalışmalarıyla Türk Nöroşirürji Derneği Patent-Faydalı Model ödülüne layık görüldü.

Başhekim Nihat Yılmaz, Apaydın ve Akıncı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Apaydın da 6 yıldır medikal teknolojileri üzerine yerli ve milli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK ile çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Apaydın, 9 ulusal 1 uluslararası patent faydalı modellerinin olduğunu ifade etti.

Öte yandan Apaydın ve Akıncı, haziran ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasında "Antiemboli Pnömatik Sistem" projeleriyle ikincilik ödülü almıştı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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