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Karabük'te fener alayı düzenlendi

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te fener alayı düzenlendi

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında katılım yoğun oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında katılım yoğun oldu.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşbinevler mahallesinden başlayan fener alayı, 100. Yıl mahallesinde son buldu.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle katıldığı etkinlikte, ses ve ışık gösterisi yapıldı.

Vali Fuat Gürel, fener alayına katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük'te fener alayı düzenlendi

Karabük'te fener alayı düzenlendi

Karabük'te fener alayı düzenlendi

Karabük'te fener alayı düzenlendi

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