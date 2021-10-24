Karabük'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te yol kenarına devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Karabük'te yol kenarına devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Karabük-Ovacık kara yolunda Selçuk A. (35) idaresindeki vinç takılı 35 AYF 42 plakalı kamyonet yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Tunahan S. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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