Kapadokya'da balon turları rüzgar ve sis nedeniyle 2 gündür yapılamıyor - Haberler
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Kapadokya'da balon turları rüzgar ve sis nedeniyle 2 gündür yapılamıyor

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Kapadokya'da balon turları rüzgar ve sis nedeniyle 2 gündür yapılamıyor

Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı iki gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı iki gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları rüzgar ve sisli hava nedeniyle dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

???????Yetkililer, hızı zaman zaman saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiğini, turların yarın gün doğumu vaktinde yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Bölgede, balonlar yılda ortalama 250 gün uçuş yapabiliyor.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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