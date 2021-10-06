Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 2. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut'un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey'dir. Çünkü Davut'un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye'yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Malik Bey'i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut'u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut'u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir. Gülfem, Davut'un teslim olması için Fatma Ana'ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif'in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar. Çolak'ın elinden kaçan Davut, jandarma komutanı Sezai'ye teslim olur. Malik'i vurduğunu söylese de Fatma Ana onun tabancasıyla gelip teslim olmuştur ve Malik Bey'i kendisinin vurduğunu iddia etmektedir. Sezai, olayın görgü tanığı Gülfem'e, Malik Bey'i Davut mu vurdu diye sorunca Gülfem hayır der. İyileşen Malik Bey, Davut ve annesinden şikayetçi olmayacağını söyler. Fakat bunun için Davut'un imkansız bir görevi yerine getirmesi lazımdır... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor..

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