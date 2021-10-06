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Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Hangi şehirde çekiliyor? Kanunsuz Topraklar dizi çekimleri nerede yapılıyor

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Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Hangi şehirde çekiliyor? Kanunsuz Topraklar dizi çekimleri nerede yapılıyor

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor, hangi şehirde ve ilçede çekiliyor merak edilmektedir. Fox TV'nin yeni başlayan ve fragmanında büyük beğeni toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi hangi il ve ilçede çekilmektedir? Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Detaylar sizlerle...

Fox TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar nerede, hangi şehirde çekiliyor merak edildi. İlk bölümü bugün ekranlara gelen dizinin çekimleri nerede yapılıyor merak ediliyor. Peki, Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar hangi şehirde çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunmaktadır.

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

Dizinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak ilimizde yapılacaktır. Ardından dizinin sonraki bölümlerinin İstanbul'da çekileceği belirtilmiştir. Kısacası dizi ilk olarak Zonguldak'ta sonrasında İstanbul'da çekilecek.

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ezgi Çelik : Asude Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Hangi şehirde çekiliyor? Kanunsuz Topraklar dizi çekimleri nerede yapılıyor - Haberler
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