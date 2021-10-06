Kangal Ziraat Odası'ndan çiftçilere kredi desteği

KANGAL, SİVAS (AA) - Kangal Ziraat Odası Başkanlığı ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan protokol kapsamında çiftçilere 5 ay vadeye sıfır komisyon ile 20 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacak.

Kangal Ziraat Odası ile TEB arasında "Harman Kart" anlaşması imzalandı.

Kangal Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, TEB Şube Müdürü Metin Koç, Karadeniz Bölge Tarım İş Kolu Sorumlusu Duygu Duru ve TEB Sivas Şubesi Tarım İş Kolu Sorumlusu Ünal Çetin katıldı.

Çoban, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan zorlu süreçte çiftçilerin taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin nakit sıkıntısını gidermek için bu protokolü imzaladıklarını belirten Çoban, "Yapılandırma konusunda beklentimiz var. Biz bu süreçte bankalarımızla da görüşerek çiftçilerimize uygun kredi imkanları sunmak için çaba harcıyoruz. Odamız ile TEB arasında yapılan protokol kapsamında çiftçilerimize verilecek olan Harman Kartlarla yapılacak alışverişlerde 5 ay sıfır komisyon uygulanacak. Kangal Ziraat Odası üyelerimize banka kredi değerlendirme şartlarını karşılamaları durumunda 20 bin liraya kadar dosya masrafsız, sigortasız kredi imkanı sunacağız." dedi.

Çoban, 20 bin lira üzerindeki taleplerde ise oda üyelerine özel faiz oranları ile değerlendirme yapılacağını ifade etti.

"Harman Kart"tan sigorta ve kart ücreti alınmayacağını aktaran Çoban, protokolün çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

TEB Şube Müdürü Metin Koç ise protokolün hayırlı olmasını temenni etti.