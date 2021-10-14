Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü - Haberler
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Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak önce ağaca ardından elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak önce ağaca ardından elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çağlar Baltalı'nın kullandığı 45 KF 414 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Çağlar Baltalı ile yanındaki Recep Güner, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, Baltalı ve Güner'in cansız bedenlerini kamyonetten çıkarıp, morga götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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