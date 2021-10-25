Kalp Yarası 'Vedia' Yonca Şahinbaş kimdir?

Kalp Yarası Vedia gerçek adı nedir? Yonca Şahinbaş kimdir? sorularının yanıtı, diziseverler tarafından araştırılıyor. Antakyalı iki farklı ailenden olan Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Vedia kimdir? Yonca Şahinbaş kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI VEDİA KİMDİR?

Vedia çok renkli neşeli biri, derinlerde ise Vedia'nın hüznü ve sırları saklı. Güzelliği dillere destan Vedia, İhsan'la Adana'da tanışmış ve evlenmiş. Uzun süre şarkıcılık yapmış kendi ile barışık, sözünü esirgemeyen, hayat dolu bir karakter. Kalp yaralarını saklamayı başarabilen güçlü bir karakter.

KALP YARASI VEDİA GERÇEK ADI NEDİR?

Kalp Yarası adlı dizide Vedia karakterini, Yonca Şahinbaş canlandırmaktadır.

YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Yonca Cevher, 6 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Cevher Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor.

Yonca Cevher, sahne tasarımcısı Ali Yenel ile evliliğinden Ali Deniz adında bir erkek çocuğu olup 10 Ocak 2015 tarihinde oyuncu Koray Şahinbaş ile evlenmiştir.

Filmografisi

2021: Kalp Yarası - Vedia

2017-2018: Yeni Gelin - Asiye

2015-2016: Asla Vazgeçmem - Nazan Kozan

2012-2014: Dila Hanım - Sultan

2010: Kızım Nerede - İpek Demiray

2009: Aşk Bir Hayal

2006: Gözyaşı Çetesi -

2006: Binbir Gece - Füsun

2004: Paydos

2004: Üvey Ana

2004: Avrupa Yakası - Mürvet

2002: Asmalı Konak

2001: Aşkına Eşkıya

2000: Kurt Kapanı

2000: Parça Pinçik

1999: Günaydın İstanbul Kardeş

1997: İlişkiler

1995: Çiçek Taksi - Sırma (1995-1998)

1994: Gurur

1994: Suçlu Kim

1993: Yaz Evi

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