Kalp Yarası 'Vedia' Yonca Şahinbaş kimdir?
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasını başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Vedia kimdir? Yonca Şahinbaş kim, kaç yaşında, nereli? Kalp Yarası dizisi oyuncuları merak ediliyor. Kalp Yarası dizisinde Vedia karakteri dikkat çekiyor. Peki ama Kalp Yarası Vedia kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kalp Yarası Vedia gerçek adı nedir? Yonca Şahinbaş kimdir? sorularının yanıtı, diziseverler tarafından araştırılıyor. Antakyalı iki farklı ailenden olan Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Vedia kimdir? Yonca Şahinbaş kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Vedia çok renkli neşeli biri, derinlerde ise Vedia'nın hüznü ve sırları saklı. Güzelliği dillere destan Vedia, İhsan'la Adana'da tanışmış ve evlenmiş. Uzun süre şarkıcılık yapmış kendi ile barışık, sözünü esirgemeyen, hayat dolu bir karakter. Kalp yaralarını saklamayı başarabilen güçlü bir karakter.
Kalp Yarası adlı dizide Vedia karakterini, Yonca Şahinbaş canlandırmaktadır.
Yonca Cevher, 6 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Cevher Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor.
Yonca Cevher, sahne tasarımcısı Ali Yenel ile evliliğinden Ali Deniz adında bir erkek çocuğu olup 10 Ocak 2015 tarihinde oyuncu Koray Şahinbaş ile evlenmiştir.
Filmografisi
- 2021: Kalp Yarası - Vedia
- 2017-2018: Yeni Gelin - Asiye
- 2015-2016: Asla Vazgeçmem - Nazan Kozan
- 2012-2014: Dila Hanım - Sultan
- 2010: Kızım Nerede - İpek Demiray
- 2009: Aşk Bir Hayal
- 2006: Gözyaşı Çetesi -
- 2006: Binbir Gece - Füsun
- 2004: Paydos
- 2004: Üvey Ana
- 2004: Avrupa Yakası - Mürvet
- 2002: Asmalı Konak
- 2001: Aşkına Eşkıya
- 2000: Kurt Kapanı
- 2000: Parça Pinçik
- 1999: Günaydın İstanbul Kardeş
- 1997: İlişkiler
- 1995: Çiçek Taksi - Sırma (1995-1998)
- 1994: Gurur
- 1994: Suçlu Kim
- 1993: Yaz Evi