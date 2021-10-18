Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?
Diziseverler Kalp Yarası hangi gün yayınlanıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsü anlatılıyor. Peki, Kalp Yarası hangi kanalda? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?
Kalp Yarası hangi kanalda? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası dizisi yakında başlıyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı tanıtım filmi yayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti. Peki, Kalp Yarası hangi gün, saat kaçta başlıyor?
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha