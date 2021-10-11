Kale'de öğrenci servis şoförlerine seminer verildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamında öğrence taşıyan servis şoförlerine yönelik "Trafik Kuralları ve Öğrencilerin Taşımalı Güvenliği" konulu seminer düzenlendi.

İzollu İlkokulu konferans salonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından öğrenci servisi şoförlerine, "Trafik Kuralları ve Öğrencilerin Taşımalı Güvenliği" konulu seminer verildi.

Servis şoförlerine, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim görmelerini sağlamak, okul taşıtlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle araçlar için belirlenen kurallara uyulması hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Yapılan seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.