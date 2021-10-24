KAHRAMANMARAŞ'TAN GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 2012-2015 yılları arasında Kaymakam olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve beraberinde ziyarete gelen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ile görüştü.

Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

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