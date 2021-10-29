Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Cuma Uzun (61) yönetimindeki 46 K 0077 plakalı minibüs, Ilıca Mahallesi bağlantı yolunda Mustafa Ay (43) idaresindeki 27 SH 777 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Duduş Mehmet Ay ile Mustafa Ay'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title