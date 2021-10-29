Kahramanmaraş'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Cuma Uzun (61) yönetimindeki 46 K 0077 plakalı minibüs, Ilıca Mahallesi bağlantı yolunda Mustafa Ay (43) idaresindeki 27 SH 777 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Duduş Mehmet Ay ile Mustafa Ay'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet