Kahramanmaraş'ta bir firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bir firari hükümlü yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta bir firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, "Kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin (37) Güneşevler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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