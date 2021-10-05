Kağızman Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi - Haberler
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Kağızman Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kağızman Belediyesine hibe edilen 2 aracın teslim töreni yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kağızman Belediyesine hibe edilen 2 aracın teslim töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, belediye önündeki törende yaptığı konuşmada, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Araç filosunun her geçen gün güçlendiğini ve belediyeye yeni araçlar alacaklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Kağızman Belediye'mize Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kazıcı yükleyici kepçe ve hizmet aracı hibe edildi, kendilerine teşekkür ediyorum. Kağızman ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ayrıca biz Kağızman Belediyesi olarak araç filomuza bir çöp aracı daha alarak eklemek istiyoruz. Bunu da belediye meclis üyelerimizle görüştük, inşallah bir çöp arabası alıp Kağızman ilçemizi daha temiz daha güzel bir ilçe haline getireceğiz." dedi.

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağızman Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim edildi - Haberler
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