Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale

Kağıthane ilçesinde zabıta memurlarının sokakta meyve satan bir seyyar satıcıyı darbettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zabıtaların sert darbelerine maruz kalan ve yere düşmesine rağmen darbedilmeye devam eden gencin, söz konusu videonun öncesinde memurlardan birine tekme atmaya çalıştığı görüntüler de yayınlandı.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

Hadisenin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, videodaki zabıta memurlarının açığa alındığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

"ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI"

Öztekin, paylaşımında şunları söyledi:

"Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." açıklamasında ifadelerine yer verdi"

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