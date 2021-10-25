Kağıthane'de korku sokağı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de Gürsel Mahallesi sakinleri artan asayiş olayları nedeniyle endişeli. Mahalleli, cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullananların kendilerini rahatsız ettiğini belirtirken araçların aynalarını tekme atarak kıran saldırgan kameraya yansıdı. Bir mahalle sakini, "Sürekli mahallemizde olaylar yaşanıyor. Alıştık biz şaşırmıyoruz" dedi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu ve alkol kullananlar mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi.

"CAMİNİN LAVABOSUNDA UYUŞTURUCU İÇİLDİĞİNİ DEFALARCA GÖRDÜK"

"ADLİYENİN AŞAĞISINDA OLMAMIZA RAĞMEN BAYAĞI OLAY OLUYOR"