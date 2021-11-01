Kağıthane'de Gültepe-Telsizler Otopark ve Kapalı Pazaryeri projesinin temeli atıldı

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe-Telsizler bölgesinde 41 milyon liraya mal olacak otopark ve kapalı pazaryeri projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 'Teknolojik Otopark Çözümleri' ve 'Kapalı Pazaryerleri' projesinin temeli atıldı.

Gültepe-Telsizler kapalı otopark ve pazaryeri 440 araç kapasiteli olacak. Otopark aynı zamanda belirli günlerde 1256 pazar tezgahı kapasiteli kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek. Otopark ayrıca açık ve kapalı spor alanları, kütüphane ve yeşil alan da barındıracak.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanının verdiği sözleri yerine getirmek için çalıştığını belirterek, "Buranın park sorunu var, 440 araçlık teknolojik bir otopark yapılarak bu sorun çözülecek. Hanım kardeşlerimiz yağmurdan, soğuktan etkilenmeden kapalı pazaryerinde alışverişlerini yapabilecekler. Spor sahasından gençlerimiz faydalanacak. Kütüphanemizin ışığı 24 saat yanacak. Çay, çorba, simit ikramları olacak. Muazzam bir mimari tasarıma sahip. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla, yani sizin paranızla burayı sizinle buluşturuyor. Başkanımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise projeyi 2022 yılının eylül ayında bitirip hizmete açmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne sözünü verdiğimiz 53 projemizin yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Kağıthane'mize böylesi büyük bir eseri kazandırmanın da şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Gültepe-Telsizler Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesine benzer bir başka projemiz de Hürriyet Mahallesi'nde başladı. Yakında oranın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Böylece ilçemizde hem trafik sorununu büyük oranda çözmüş olacağız hem de kapalı pazaryerleri ile vatandaşlarımıza alışveriş yapabilmeleri için nezih ortamlar sunacağız."

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.