Son dakika haber... Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı akraba kavgası kamerada

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan Murat T. ile Kerem T., park halindeki otomobilde otururken, yanlarına, akrabaları olduğu öğrenilen İmdat T. ile Ferhat T. gelmiş, aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıkmıştı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri