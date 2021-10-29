KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ - Haberler
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KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Manuş Baba konser verdi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Manuş Baba konser verdi.

Öğretmenevi önündeki meydanda düzenlenen konserde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Cumhuriyet Bayramımızın 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Birbirinden ünlü sanatçılarımızı Kadirli halkıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Halk konserine gelen binlerce vatandaş, Manuş Baba'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Manuş Baba'ya dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

KADİRLİ'DEKİ 'CUMHURİYET' KUTLAMALARINDA MANUŞ BABA KONSERİ

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