Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği - Haberler
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Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Yerel

Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Kadıncık Şelalesi, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

ORDU (İHA) - Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

ORDU - Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Kadıncık Şelalesi, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Yeşilin her tonunu barındıran Ordu'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte yapraklar sararmaya başladı. Ulubey ilçesinde bulunan Kadıncık Şelalesi de hemen yanı başında bulunan eski değirmen ve etrafını saran gürgen ağaçlarıyla ziyaret edenlere doyumsuz manzaralar sunuyor. Her mevsim vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında yer alan şelale, şehrin gürültüsünden kaçanlar ve doğaseverler için keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

Şelaleyi ziyaret eden Mehmet Taşın, buraya gelenlerin güzel manzara karşısında adeta mest olduğunu belirterek, "Kadıncık Şelalesi çok güzel, buraya gelenler tüm güzelliğiyle adeta mest oluyorlar. Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünüyor" dedi.

Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Son Dakika Haberleri
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