KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Haberler
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KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA KADIKÖY'de ara sokaktan caddeye çıkan otomobille çarpışan motosikletli, yola savruldu.

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL Dha KADIKÖY'de ara sokaktan caddeye çıkan otomobille çarpışan motosikletli, yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün kolu kırılırken, kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan otomobille motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. Kaza sonrası motordan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KASKI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sürücü başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı. Kolunda kırık olduğu öğrenilen yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

KADIKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA
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