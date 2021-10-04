KADEM'in 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin katılımcıları Kalecik'te - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADEM'in "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"nin katılımcıları Kalecik'te

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
KADEM'in

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" kapsamında gençler, Kalecik ekmeğinin püf noktalarını öğrenerek, üreticilerden...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" kapsamında gençler, Kalecik ekmeğinin püf noktalarını öğrenerek, üreticilerden üzüm bağlarında pekmez yapımını dinledi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kalecik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle, belediyenin ekmek fırınında Kalecik ekmeğinin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Kalecikli kadınlardan, coğrafi işaret alarak tescillenmiş ünlü Kalecik ekmeğinin püf noktalarını öğrenen gençler, ilçede susuz tarımla yetiştirilen, tadı ve aromasıyla beğeni kazanmış Kalecik karası üzümünün pekmeze dönüştüğü üretim sürecini de üreticilerden dinledi.

Gençler, Kalecik bağlarında üzüm, Kalecik Belediyesi Sosyal Serasında biber toplayıp, Kalecik Mantar Üretim Tesisinde mantar üretimi hakkında bilgi aldı.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, projeye katılan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kadının üretimde ve istihdamdaki önemini göstermesi açısından çok önemli olduğunu aktaran Kalkan, ziyaretlerinden dolayı proje koordinatörü Kadem Ankara Temsilcisi Asiye Güneş'e ve KADEM ailesine teşekkür etti.

KADEM'in Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi nin katılımcıları Kalecik'te

KADEM'in Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi nin katılımcıları Kalecik'te

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Meral Akşener Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KADEM'in 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin katılımcıları Kalecik'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:35:05. #1.12#