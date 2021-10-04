Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" kapsamında gençler, Kalecik ekmeğinin püf noktalarını öğrenerek, üreticilerden üzüm bağlarında pekmez yapımını dinledi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kalecik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle, belediyenin ekmek fırınında Kalecik ekmeğinin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Kalecikli kadınlardan, coğrafi işaret alarak tescillenmiş ünlü Kalecik ekmeğinin püf noktalarını öğrenen gençler, ilçede susuz tarımla yetiştirilen, tadı ve aromasıyla beğeni kazanmış Kalecik karası üzümünün pekmeze dönüştüğü üretim sürecini de üreticilerden dinledi.

Gençler, Kalecik bağlarında üzüm, Kalecik Belediyesi Sosyal Serasında biber toplayıp, Kalecik Mantar Üretim Tesisinde mantar üretimi hakkında bilgi aldı.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, projeye katılan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kadının üretimde ve istihdamdaki önemini göstermesi açısından çok önemli olduğunu aktaran Kalkan, ziyaretlerinden dolayı proje koordinatörü Kadem Ankara Temsilcisi Asiye Güneş'e ve KADEM ailesine teşekkür etti.