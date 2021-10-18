Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim? Kaçış Planı 3 filmi konusu, oyuncuları ve Kaçış Planı 3 özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim? Kaçış Planı 3 filmi konusu, oyuncuları ve Kaçış Planı 3 özeti!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim? Kaçış Planı 3 filmi konusu, oyuncuları ve Kaçış Planı 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kaçış Planı 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kaçış Planı 3 konusu, özeti ve Kaçış Planı 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kaçış Planı 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaçış Planı 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaçış Planı 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçış Planı 3 konusu nedir, Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler ve Kaçış Planı 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Herzfeld

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Jaime King

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2019 (97 dk)

Vizyon Tarihi : 12 Temmuz 2019 Cuma

Senaryo: Miles Chapman , John Herzfeld

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Müge Anlı Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergio Perez Lewis Hamilton Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim? Kaçış Planı 3 filmi konusu, oyuncuları ve Kaçış Planı 3 özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 08:37:21. #1.17#