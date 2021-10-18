Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim? Kaçış Planı 3 filmi konusu, oyuncuları ve Kaçış Planı 3 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaçış Planı 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaçış Planı 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçış Planı 3 konusu nedir, Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler ve Kaçış Planı 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Herzfeld

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Jaime King

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2019 (97 dk)

Vizyon Tarihi : 12 Temmuz 2019 Cuma

Senaryo: Miles Chapman , John Herzfeld

Haberler.com - Gündem