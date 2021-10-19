Kaçak ocaktaki göçükte ölen madenci toprağa verildi

KİLİMLİ, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden İşçi Erdal Aşkar (51) toprağa verildi.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde, dün saat 13.30 sıralarında, eksikleri nedeniyle ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalıştırılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar ise göçük altında kaldı. Aşkar'ı kurtarmak için önce mesai arkadaşları çalışma başlattı. Aşkar'ın, kurtarma ekiplerinin de katılımıyla 11 saat süren çalışmanın ardından gece saatlerinde cansız bedeni maden ocağından çıkarıldı.