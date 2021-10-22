Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.

Mekke'deki Mescid-i Haram'da Covid-19 salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar maskelerini takarak namazını eda etti.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta Covid-19'a karşı 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı. Karar kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin pazar günü 17 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmişti.

(Hamad Alnajjar-İHA)

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir

 Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular

Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular

 Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title