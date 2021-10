Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu evli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor.Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Kaan Urgancıoğlu, son olarak Yargı dizisi ile televizyon serisine devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, biyografisi ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, Kaan Urgancıoğlu hangi dizileri ve filmleri

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş. Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı. Kaan Urgancıoğlu, 2012 yılında Derin Mermerci ile ilişki yaşadı. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Boyu ve kilosu...

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu 1.82 m boyundadır ve 78 kilodur.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2021- Yargı (Ilgaz)

2021- Aşk 101 (Kemal)

2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)

2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)

2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )

2012 - Leyla ile Mecnun

2012 - Düşman Kardeşler (dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )

2011 - Bir Ömür Yetmez

2010 - Peşpeşe (sinema)

2010 - Düriye'nin Güğümleri

2009 - Büşra (sinema)

2009 - Ayrılık

2008 - Limon Ağacı

2007 - Tutsak

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)

2006 - İlk Aşk (sinema)

2006 - Gülpare

2006 - Azap Yolu

2006 - Ah Polis Olsam

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Sessiz Gece

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2005 - Körfez Ateşi

2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )

2003 - Kampüsistan

2002 - Karaoğlan

