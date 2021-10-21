Johannesburg'daki bir AVM'de 3 günde 2'inci kez bomba ihbarı yapıldı - Haberler
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Johannesburg'daki bir AVM'de 3 günde 2'inci kez bomba ihbarı yapıldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Johannesburg'daki bir AVM'de 3 günde 2'inci kez bomba ihbarı yapıldı

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'daki bir alışveriş merkezinde son 3 gün içerinde 2. kez bomba ihbarı yapıldı.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'daki bir alışveriş merkezinde son 3 gün içerinde 2. kez bomba ihbarı yapıldı.

Johannesburg'un Rosebank bölgesinde bulunan AVM'de bomba bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binadaki müşteri ve çalışanları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polisin yaptığı açıklamada, bomba ihbarı alındığı doğrulandı ancak bu ihbarın asılsız olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Binanın ismini vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, polislerin binada çalışmalar yürüttüğünü fakat henüz herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını aktardı.

Daha önce 19 Ekim'de aynı alışveriş merkezindeki bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.

Johannesburg'daki bir AVM'de 3 günde 2'inci kez bomba ihbarı yapıldı

Johannesburg'daki bir AVM'de 3 günde 2'inci kez bomba ihbarı yapıldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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