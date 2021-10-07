Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

??????? Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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