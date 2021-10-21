Son dakika haberi: JANDARMADAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yasadışı yollarla temin edilen 800 yıllık olduğu değerlendirilen 3 adet deri üzerine yazma dini motifli kitap ve ferman şeklinde deri üzerine yazma yaprak ele geçirildi. Tarihi eserleri 500 bin Dolar karşılığında satmak için müşteri arayan 5 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan'da oturduğu belirlendi.

800 YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonu için düğmeye basan Jandarma ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında; 3 adet deri üzerine yazma dini motifli kitap, ferman şeklinde deri üzerine yazma yaprak, tabanca, şarjör ile 15 fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

KAÇAKÇILAR 500 BİN DOLARA ALICI ARIYORMUŞ

Kaçakçıların, yasadışı yollarla elde ettikleri tarihi eserlere 500 bin dolara müşteri aradıklarını itiraf etti. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan M.A.Y., G.Ö., T.Ç., M.A., ve F.Ç., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.