Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu

Karaman'da kayıp keçiler jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

SARIVELİLER, KARAMAN (İHA) - Karaman'da kayıp keçiler jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde Hüseyin S., sabah saatlerinde 8 keçisinin yerinde olmadığını görerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp keçileri aramaya başladı. Ekipler kayıp keçileri bulabilmek için drone da kullandı. Drone ile yapılan arama çalışmaları kısa süre içinde sonuç vererek kayıp keçiler ormanlık alandan tespit edilerek bulundu.

Kayıp keçiler daha sonra sahibine teslim edildi. - KARAMAN

Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi

Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Süreyya Sadi Bilgiç Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hasan Doğan Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:30:24. #1.12#