Jandarma KADES uygulamasını arttırdı

MALATYA (İHA) - Malatya'da çalışan kadınlara Jandarma kadın görevlileri tarafından Kades uygulaması gerçekleştirme ve anlatım çalışması devam ediyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kadın görevlilerince, Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 6284 sayılı kanun ve elektronik kelepçe hakkında bilgilendirme ve tanıtım, Arguvan ilçesinde faaliyet gösteren Belediye Kooperatifinde çalışan kadın işçilere KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgi verildi.

Daha sonra jandarma görevlileri tarafından, Atmalılar okulunda eğitim gören çocuklara Jandarmayı tanıtıcı bilgiler verilip Jandarma dergisi ve boyama kitabı dağıtımı yapıldı. - MALATYA

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