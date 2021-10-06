İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu'nu Ziyaret Etti. - Haberler
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İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu'nu Ziyaret Etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu'nu Ziyaret Etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirli bir tema çerçevesinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da devam ediyor.

BOLU (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirli bir tema çerçevesinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da devam ediyor. Hafta münasebetiyle İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun 04. 10. 2021 tarihinde İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu'nu ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise, ziyarete gelen Başhekim Sayın Coşgun, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Fatih Bayraktar, Hastane Müdürü İbrahim Başaran ve Hastane Mescidi İmam-Hatibi Özgür Şentürk'e memnuniyetini belirterek kendilerine teşekkür etti.

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Haber: İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Coşgun İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu'nu Ziyaret Etti. - Haberler
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