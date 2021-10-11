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Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Konak ilçesinde oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden meydana gelen cinayetin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İZMİR (İHA) - Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden meydana gelen cinayetin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde cinayet anı saniye saniye görüntülendi.

Olay 12 Eylül günü saat 08.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi 2698 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Savaş Akova, aralarında daha önceden oto yıkama dükkanında kaybolan anahtarla ilgili tartışma yaşanan Murat K. ile buluştu. İkili arasında tartışma yaşanırken bu sırada Murat K., yanında getirdiği tabanca ile Akova'ya ardı ardına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savaş Akova kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Savaş Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akova'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan işlenen cinayetin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobilin arkasında Savaş Akova ile Murat K.'nin konuşması, tartıştıkları ve bu esnada Murat K.'nin belinden çıkardığı tabancasını ateşleyip Akova'yı vurduktan sonra koşturarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oto yıkama dükkanında kaybolan anahtar yüzünden işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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