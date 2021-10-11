İZMİR (AA) - İzmir'de Amatör Spor Haftası kapanışı ve "Amatörün En'leri" ödül töreni düzenlendi.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Bornova Belediyesinin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'nın İzmir'de en çok spor tesisine sahip ilçelerden birinin olduğunu söyledi.

Yerel yönetim olarak yarışmaktan çok tesisleşmeye önem veren bir anlayışa sahip olduklarını belirten İduğ, "Biz yetiştirici konumunda olmak istiyoruz. Bu nedenle tesis konusunda Bornova'da atak yaptık. Çamdibi'nde yapımı devam yüzme havuzunun yanına jimnastik salonu yapacağız. Bizler tesis ve yetiştirici konusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de sporda başarılı olmanın yolunun disiplinli ve düzenli çalışmadan geçtiğini söyledi.

Amatör spor branşlarının önemine değinen Eskici, "Amatöre destek veren herkes bu işi severek yapıyor. Amatör spor kulüplerinde görev alan spor adamları belki ceplerinden para harcıyorlar. Belki vakitlerinin çoğunu sporcu kardeşlerimize harcıyorlar. Tüm spor adamlarımızın amatör sporların gelişmesinde çok büyük emekleri var. Gerçekten de son dönemde amatör spor branşları, bakanlığımız ve yerel yönetimlerin destekleriyle belli bir seviyeye geldi ve ülkemizde tesisleşme hamlesi çok iyi bir şekilde ilerliyor. Ben İzmir'de bunu gördüm çok güzel yatırımlar var ve devam ediyor. Son bir yılda bakanlığımız 42 projeye 212 milyon liralık bir yatırım planlaması oldu." diye konuştu.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da amatör spor kulüplerine destek veren tüm kurum ve kişiler teşekkür etti.

Etkinlikte, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastik halka aletinde 5. olan milli sporcu İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan'ın babası Ayhan Arıcan'a, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş ve çeşitli spor branşlarında derece elde eden çok sayıda sporcu ve eğitmenlerine plaket verildi.