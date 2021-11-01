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İzmir'de 17 yaşındaki araç hırsızının suç kaydı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de 17 yaşındaki araç hırsızının suç kaydı pes dedirtti

İzmir'in Bayındır ilçesinde peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 129 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi. Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

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