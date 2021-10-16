İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Urla'da vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Urla ilçesinde sivil toplum kuruluş üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Partisinin İskele Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Urla'nın sorunlarını dinlemek için Urla'ya geldiğini söyledi.

İlçedeki sorunları Tbmm'de yapacağı toplantılarda ve konuşmalarda aktaracağını kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Meselelere çözüm odaklı bakıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız işi doğru buluyorsanız, siz de bize destek olacaksınız. Şöyle destek olacaksınız; benim özlük haklarımdan kaynaklı avantajlarım var. Bunların hepsi sizin. Odam, arabam, maaşım hepsi emrinize amadedir. Benim pozisyonumdan kaynaklı ne varsa kendinizi benim yerime koyarak talepkar olabilirsiniz."

Bademler Mahallesi Muhtarı Kudret Kablay, köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle ilgili sorunları dile getirerek, köy statüsüne geri dönülmesiyle yaşanmakta olan birçok sorunun çözüme kavuşabileceğini anlattı.

Güvendik Mahallesi Muhtarı Emre Erdoğan da mahallede İZSU'nun yaptığı çalışmaların ardından yollarda çukurlar oluştuğunu, bunları düzelttiremediğini söyledi. Mahalle sınırları içinde ıslah edilmemiş bir dere bulunduğunu kaydeden Erdoğan, derenin ıslahı için Dervişoğlu'ndan yardım istedi.

Vergi Usul Kanunu'nda Üretici Kadın Kooperatifleri için düzenleme yapılması hakkında kanun teklifi verildiğini belirten Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2. Başkanı Sibel Uyar, teklif dosyasını Dervişoğlu'na sunarak destek istedi.

Belirtilen tüm konuların not altına alındığını ve çözüm için çalışılacağını söyleyen Dervişoğlu, yakın zamanda muhtarları makamlarında ziyaret ederek kat edilen gelişmeler hakkında bilgilendireceğini söyledi.