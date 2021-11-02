İyi Parti'den Başkan Kurt'a ziyaret

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen genel kurulda İyi Parti Eskişehir İl Başkanı seçilen Eren Ekmen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri ve İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna'nın da katıldığı ziyarette Başkan Kurt ile Ekmen bir süre güncel siyaset üzerine sohbet etti. Kent gündeminin de konuşulduğu ziyarette, Ekmen parti faaliyetlerine ilişkin Başkan Kurt'a bilgi verdi.

İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna'ya ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Ekmen ve Yönetim Kurulu Üylerine çalışmalarında başarılar diledi.

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