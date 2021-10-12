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İTÜ MTAL'in projesi, Iceland National Agency tarafından hibe almaya değer görüldü

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İTÜ MTAL'in projesi, Iceland National Agency tarafından hibe almaya değer görüldü

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) ve 6 ülkeden paydaş kurumların ortaklığında hazırlanan "Electro Technicians For a Green World" isimli proje, Iceland National Agency tarafından hibe almaya hak kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) ve 6 ülkeden paydaş kurumların ortaklığında hazırlanan "Electro Technicians For a Green World" isimli proje, Iceland National Agency tarafından hibe almaya hak kazandı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, 2021 Erasmus+ Çağrı Dönemi'nde 6 ülkenin ortaklığında hazırlanan "Electro Technicians For a Green World" isimli proje, Iceland National Agency tarafından hibe almaya değer görüldü.

Fonu Avrupa Birliği tarafından karşılanacak projenin ortakları arasında Türkiye, İzlanda, İspanya, Macaristan, Hollanda ve Slovenya yer alıyor. Ana teması "akıllı şehirler" olan projede 2 yıl süreyle 6 ülkeden toplam 120 öğrenci ve 30 öğretmenin çalışması planlanıyor.

Her ülkeden bir öğrencinin katılımıyla karma takımlar oluşturulup 5 mini projede çalışılacak. Takımlar, ortak ülkelerin öğretmenlerinin rehberliğinde okulların elektrik-elektronik atölyelerinde çalışmalarını yürütecek.

2 yılın sonunda ise karşılaştırmalı mesleki eğitim kitapçığı hazırlanarak dijital ortamda herkesin kullanımına ücretsiz sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, şunları kaydetti:

"Projenin okulumuzda uygulanması için öncülük eden Elektrik Elektronik Öğretmeni Hakan Erkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İTÜ MTAL olarak okulumuza ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz projede öğrencilerimizin İngilizce konuşma ve sunum yeteneklerinin gelişmesi, takım içinde çalışma kültürünü kazanması, farklı bir ülkeyi ziyaret etmesi, farklı bir toplumdan arkadaş edinmesi, hitabet, yönetim, sorumluluk, risk alma, uluslararası bir ortamda ülkesini temsil etmesi gibi bir çok konuda kazanım elde etmesi hedeflenmiştir. TÜBİTAK, E-Twinnig, Harezmi, Nasreddin Hoca, Öğreterek Öğreniyorum, Ahilik Takım çalışmalarının yanına Erasmus projelerini de ekleyerek büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğu içindeyiz."

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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