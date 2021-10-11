İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

Osmaniye'de bir evin bahçesinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir evin bahçesinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü. İki katlı evin ikinci katında bulunan plastik pencerelerin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8043 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evin yan tarafındaki bahçede bulunan odunlar ve çalılar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin eve sıçramışını önlerken iki katlı evin ikinci katının plastik penceresi zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatılırken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Avcılar'da vahşet

Avcılar'da vahşet

 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında polisin gelmesini bekledi

Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında polisin gelmesini bekledi

 Son dakika haberi: 'Öleceksin' diyerek yengesine saldırdı kendisi öldü

Son dakika haberi: "Öleceksin" diyerek yengesine saldırdı kendisi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Ersun Yanal Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:37:07. #1.13#