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ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

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ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019-2020 ve 2021-2021 eğitim öğretim yılları için Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenine iştirak ederek öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

ISPARTA (Habermetre) - Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019-2020 ve 2021-2021 eğitim öğretim yılları için Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenine iştirak ederek öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Her iki eğitim öğretim yılı için toplam 11. 300 öğrencinin mezun olduğu törende Vali Seymenoğlu dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarını kutladı.

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Haber: ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Haberler
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