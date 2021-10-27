İstismar Edilen Kaplan Kurtarıldı

11 yaşındaki Sezar, Ukrayna'da metruk haldeki bir özel kulüpten kurtarılmış bir kaplan. Sezar, eğlence ve ticaret amaçlı istismar edildikten sonra 2020'de kurtarıldı. Geçici olarak Kiev'deki bir vahşi yaşam barınağında tutulan ve tedavi gören kaplan Hollanda'da hayvan barınağına getirildi

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