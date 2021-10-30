İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık - Haberler
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İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Yıldırım ve Varank'ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi.

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi

BİNALİ ABİYLE TAKILDIK

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal'de biraz takıldık… Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.


İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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