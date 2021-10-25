İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde Rümeysa Şen için eylem

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Hekim Dr. Rümeysa Şen'i anmak ve asistan hekimlerin çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Toplanan grup, hayatını kaybeden Rümeysa Şen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasına, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve çeşitli sağlık sendikaları katıldı.

Kavak, " Yıllardır 'çalışma şartlarımız bizi öldürüyor' dedik ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın ve maalesef Rümeysa Berin Şen ve adını bile duymadıklarımız hayatlarının baharında, mesleklerine hevesle başladıkları zamanlarda birer birer yaşamlarını yitirdiler. Ölüme sürüklendiler. Soruyoruz, Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor?" diye konuştu.