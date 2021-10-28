Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Cumhuriyet Bayramı töreni
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve gaziler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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