İstanbul'da taksici krizi sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin yeni taksilere ihtiyacı olduğunu belirterek, taksici esnafıyla ilgili hayata geçirmek istedikleri maddeleri paylaştı. Peki, İstanbul taksici maaşları ne kadar olacak?

İSTANBUL TAKSİCİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün taksi esnafıyla ilgili hayata geçirmek istedikleri maddeleri sıraladı. İmamoğlu, taksi şoförlerine aylık 6 bin 622 TL maaş vermeyi planladıklarını belirtti.

8 MADDELİK YENİ TAKSİ SİSTEMİ

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. Başkan İmamoğlu'nun açıkladığı 8 madde şöyle:

• Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6.622 TL olacak

• İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

• Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

• Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

• 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

• Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

• SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

• Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek

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