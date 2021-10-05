Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı kararı (2)

İSTANBUL (DHA) - Özden ATİK İstanbul, DHA

FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen görevde ve ihraç edilmiş asker, memur ve öğretmenin de arasında bulunduğu İstanbul merkezli 21 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı Ankesörlü Kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı beyanı, ümit yapılanması vb) elde edilen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu (1) Astsubay(Görevde), Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (2) Astsubay(İhraç), (1) Astsubay(Görevde), (1) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (1) Yüzbaşı (Görevde), (1) Üsteğmen (Sözleşme Fesih), (4) Astsubay (Görevde), (1) Astsubay(İhraç), (1) Astsubay (Emekli), (9) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (1) Astsubay (Görevde), (3) Astsubay (İhraç), (8) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, GATA mensubu (1) Astsubay(Görevde), (1) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu (1) Yüzbaşı (Görevde), Milli Eğitim Bakanlığı mensubu (1) Öğretmen (Görevde), Gelir İdaresi Başkanlığı mensubu (1) Memur (İhraç) ve (7) sivil şahıs olmak üzere toplamda 46 şüpheli şahıs ile ilgili Başsavcılığımız tarafından gözaltı kararı verilmiş olup 05/09/2021 tarih saat 06.00'da İstanbul Merkezli (14 İstanbul) 21 Farklı ilde 46 şahsa yönelik yakalama işlemi gerçekleştirilecektir"